Amazon è per l'emprima giada a la testa da las marcas las pli custaivlas dal mund.

Il commerziant online e da tecnologia ha laschà per l'emprima giada davos el ils concerns dad Apple e Google. La firma da perscrutaziun dal martgà Kantar ha evaluà per Amazon ina valur da 315,5 milliardas dollars.Cumpareglià cun l'onn passà è quai in augment da 52%. Tenor il studi vala la marca Apple 309,5 milliardas dollars e Google vala 309 milliardas dollars.

