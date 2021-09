Emprim sboz per cunvegna cunter plastic

Tar ina conferenza a Genevra han la Ruanda ed il Peru per l’emprima giada preschentà in sboz da resoluziun per reducir il rument da plastic. Tranter auter proponan ils dus stadis da reducir il diever da plastic, da regular cumponentas malsanadaivlas e da promover alternativas.

Dapi ils onns 50 èn tenor stimaziuns passa 8,3 milliardas tonnas plastic vegnidas producidas. Da quai èn probablamain 60% sa tschentads sin deponias u en la natira.

75 pajais hajan gia signalisà interess da discurs, di Jochen Flasbarth, secretari da stadi tar il ministeri da l'ambient a Berlin. La Germania sforza questa resoluziun ensemen cun divers partenaris. La primavaira 2022 duai la discussiun vegnir lantschada cun tut ils 190 commembers dal program da l'ambient da la ONU.

Ord l'Archiv

Era ils Grischuns e las Grischunas dovran plastic ed il Grischun produzescha perfin ina gronda part dal plastic exportà ord Svizra. Ils Cuntrasts èn 2019 sa fatschentà da quest tema: