Conflict pervi da referendum en Catalugna s’accentuescha

En Catalugna ha la polizia serrà 1’300 da 2’315 scolas, ch’eran prevesidas sco centers da votar per il referendum d’independenza. Quai haja fatg a savair la regenza spagnola, scriva l'agentura da pressa svizra SDA.

Tenor ina funtauna uffiziala occupeschan famiglias 163 fabricats, ch’èn prevesids sco centers da votar. Uschia veglian ils aderents dal referendum d’independenza garantir, che quellas localitads possian vegnir duvradas per votar la dumengia.

Sursiglir cuntegn supplementar Il referendum d’independenza La regenza Catalana vul laschar votar la populaziun, sche la Catalugna duai sa separar da la Spagna. Quai malgrà che la dretgira constituziunala spagnola ha scumandà ina votaziun dal pievel. La regenza a Madrid percunter vul impedir la votaziun per tut pretsch. Perquai na ristgia nagin da predir, tge fin che la dumengia da votaziun vegn a prender.

Il ministeri d’educaziun spagnol ha smanatschà, ch’ils manaders da scola hajan da responsar las consequenzas.

Dretgiras scumonda da tegnair avert localitads da votar en Catalugna

Ils aderents dal referendum decidan uschia cunter sentenzias giuridicas, che resguardan la votaziun davart l’independenza sco illegala. En pli han las dretgiras ordinà, che las localitads da votar han da restar serrads.

Polizia haja occupà center da telecommunicaziun ed IT

Tenor la regenza regiunala haja la polizia er occupà il center da telecommunicaziun ed IT da la Catalugna. Il ministeri intern spagnol n’ha betg confermà quest agir da la polizia. Il tribunal suprem da la Catalugna aveva ordinà il venderdi, che la polizia haja dad impedir ina votaziun electronica.

Millis da policists èn vegnids tramess en Catalugna

La regenza centrala da la Spagna a Madrid ha tramess millis da policists en la regiun per impedir il votum. Per quest agir sa referescha ella a la constituziun: Quella disch, che la Spagna saja in stadi indivisibel.

Perquai aveva la regenza gia confiscà milliuns da cedels da votar ed annunzià da vulair serrar ils locals da votar.

Polizia catalana sto serrar locals da votar

La polizia catalana «Mossos d’Esquadra», ch’è liada a las decisiuns dals tribunals, sto rumir las scolas occupadas la dumengia a bun’ura a partir da las 06:00.

Ils organisaturs dal referendum d’independenza vulan, ch’ils Catalans van a votar in dumengia a partir da las 09:00.

