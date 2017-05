Congress american vul dapli service tar sgols

Il Congress american ha crititgà il schef da la societad aviatica «United Airlines» perquai ch’in passagier era vegni bittà ord d’in aviun cun forza perquai che l’aviun era surempustà.

Ils deputads han perfin smanatschà a las societads aviaticas americanas cun consequenzas sch’il service na sa meglra betg. Uschia saja quai uss temp d’agir il congress na targlina betg, ha ditg il president da la cumissiun da traffic.

In passagier vuleva star en il aviun, ma il plaz era gia surdà

Il mais passà era in passagier vegnì stratg or d’in aviun da la United Airlines ch’era gia plain. L’um era sa fatg mal tar quella acziun da polizia. Il schef da la societad aviatica era sinaquai sa perstgisà pliras giadas per questa acziun. Era ha el empermess che la situaziun vegnia a sa meglierar.

