Il congress dals Stadis Unids ha deliberà in pachet da budget. Suenter il senat ha era la chombra dals represchentants approvà il nov budget. Cun quai va il Shutdown a la fin be suenter paucas uras. Donald Trump sto be pli suttascriver.

La bloccada da l'administraziun aveva entschet automaticamain da mesanotg suenter in surpassament da termin. Il pachet cumpiglia tranter auter pli autas expensas per defensiun, il socialesser ed infrastructura. Cun la nova lescha è il cunfin dad expensas per stgars 300 milliardas dollars pli auta che fin uss. Il pachet cumpiglia era 89 milliardas dollars per agid en cas da catastrofa. Ultra da quai vegn il cunfin aut da debits dal stadi auzà fin ils 23 da mars 2018.

Pir il schaner avevi dà in shutdown. Cun in budget transitoric avev'ins però pudì terminar quel. Durant in shutdown, pia ina bloccada da l'administraziun, van 100'000 collavuraturs da l'administraziun federala en vacanzas sfurzadas e numerusas instituziuns publicas vegnan serradas.

RR novitads 12:00