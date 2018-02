La Corea dal Nord ha inaugurà ils dis olimpics a moda speziala: In di avant il cumenzament dals gieus olimpics en la Corea dal Sid ha il pajais fatg ina parada militara. 10 millis persunas èn tenor las autoritads sidcoreanas stadas preschentas tar la parada.

Per critichers è la parada ina provocaziun che na va betg a prà cun l'avischinaziun dal davos temp.

Malgrà las avischinaziuns cun Seoul dal davos temp ha la Corea dal Nord vulì demonstrar sia pussanza militara. Kim Jong Un ha organisà ina parada militara en la Corea dal Nord in di avant il cumenzament dals gieus olimpics en la Corea dal Sid. El ha er mess in signal per Donald Trump cun preschentar rachetas intercontinentalas che pudessan cuntanscher ils Stadis Unids.

La demonstraziun da pussanza bitta sumbriva sin la participaziun dals atlets da la Corea dal Nord. Per critichers è la parada ina provocaziun che cuntrafetschia a l’avischinaziun diplomatica da las ultimas emnas.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Exteriur Corea vul restabilir lingia da communicaziun

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Exteriur Discurs tranter la Corea dal Nord e la Corea dal Sid

Inscunters a l'ur dals gieus olimpics

A l’ur dals gieus olimpics s’inscuntra il president da la Corea dal Sid Moon Jae In cun represchentants da la Corea dal Nord. Tranter quels è er la sora dal dictatur Kim Jong Un. L’inscunter saja planisà sonda, pia in di suenter l’avertura dals gieus olimpics.

Nagin inscunter na dettia però tranter represchentants da la Corea dal Nord e dals Stadis Unids. Ins na saja betg pront da manar discurs cun ils Stadis Unids – ha communitgà il minister da l’exteriur nordcorean.

RR novitads 16:00