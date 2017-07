Corea dal Nord smanatscha avertamain cun culp atomar

Oz, 7:29

SDA / Lea Livers

La Corea dal Nord ha smanatschà als Stadis Unids avertamain cun in'attatga atomara. «Sch'ils Stadis unids ristgan da mussar in segn d'ina emprova d'eliminar nossa regenza, vegnin nus a far cun noss martè atomar in culp crudaivel amez il cor dals Stadis unids», uschia l'agentura statala KCNA.