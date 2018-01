Corea vul restabilir lingia da communicaziun

La Corea dal Nord vul restabilir la lingia da communicaziun cun la Corea dal Sid per pudair communitgar directamain. Ella duai vegnir activada mesemna da mezdi.



L'emettur statal da la Corea dal Nord haja annunzià che la communicaziun cun la Corea dal Sid vegnia activada la mesemna, tant il ministeri da defensiun a Seoul. Pjöngjang veglia communitgar directamain cun Seoul.

La basa per questa decisiun è stada l'offerta da discurs che Kim Jong Un ha fatg il glindesdi. Sinaquai aveva la Corea dal Sid proponì in inscunter sin aut nivel che pudess avair lieu ils nov da schaner. Concret sa tracti d'in discurs davart la pussaivla participaziun da la Corea dal Nord als gieus olimpics ma er per meglierar las relaziuns internas entaifer la Corea.

