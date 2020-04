La Lufthansa è sgulada profundamain en las cifras cotschnas entras la crisa da corona. L'emprim quartal resulta ina perdita da 1,2 milliardas euros, communitgescha il concern aviatic.

La svieuta da la mamma da la Swiss è sa reducida per 18% sin 6,4 milliardas euros. Sulet il mars haja ella pers stgars 1,4 milliardas euros svieuta ha communitgà la Lufthansa. Per il segund quartal quinta il concern d'aviatica cun ina perdita anc pli gronda. La Swiss n'ha per il mument anc betg dà enconuschent cifras.