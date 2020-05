Differents pajais sa chattan en la fasa suenter la grond'unda d'infecziuns. Las mesiras da protecziun vegnan plaunet schluccadas ed i vegnan fatgs ils emprims pass vers la normalitad. Betg uschia en l'America e la Gronda Britannia. Quels dus pajais sa chattan anc amez il «lockdown».

Avant set onns è Flavia Acosta Fox da Vattiz emigrada en l'America – e viva oz a Miami en la Florida. Atgnamain plascha il lieu ad ella. Ella vesa dentant pli e pli ils mancos en ils differents sistems dal pajais. Surtut uss en quella crisa vesia ella che nagut na funcziuna propi ed era – sco ch'ella di – ch'ils politichers na s'interesseschian betg propi per la populaziun. Uss è ella segira tant sco mai ch'ella na vul betg viver a lunga vista en ils Stadis Unids. Là haja ella da viver cun memia bleras malsegirtads e temas. Cunquai ch'ella e ses um na dastgan betg lavurar per il mument, vivan els actualmain da lur respargns. Cun lur respargns tutgian els tar ina minoritad ch'ha in zic raps da la vart. La gronda part dals Americans e da las Americanas vivia «from paycheck to paycheck» – vul dir «da paja a paja». E cunquai ch'ins na survegn en l'USA savens immediatamain nagins raps pli, sch'ins na lavura betg - sajan uss blers mal vidlonder.

Era Claudio Gienal realisescha en quel temp da crisa che la vita en la Svizra saja ina vita privilegiada e segira e nua ch'ils sistems funcziunan sco ch'i tutga. El haja grond cletg; El po lavurar vinavant davent da chasa ed uschia manar ses 10'000 emploiadas ed emploiads d'ina assicuranza gronda. El sa dentant era che blers Englais ed Englaisas han actualmain gronds problems e temas existenzialas. Quai – sumegliant sco en ils Stadis Unids – cun in sistem che n'è betg uschè stabil sco en Svizra.

Tuts dus fissan ussa pli gugent en Svizra - els san dentant era, ch'els na tutgan per cletg betg tar ils gronds perdents en lur segund dachasas.