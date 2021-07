Tranter il mars 2020 ed l'avrigl 2021 han sin l'entir mund passa 1 milliun uffants pers in genitur u in tat u ina tatta. han radund 1,1 milliuns uffants sin l'entir mund pers almain in genitur u in tat u ina tatta che tgirava els. Quai resulta dad ina calculaziun da perscrutaders da Londra ch'è vegnida publitgada en il magazin dal fatg «The Lancet».

Sch'ins quinta vitiers las ulteriuras persunas pli veglias che vivan en il medem dachasa han schizunt 1,5 milliuns uffants pers ina persuna da referiment. Quai saja ina consequenza da la pandemia, ch'ins haja enfin uss survesì, scrivan las autoritads da sanadad americanas en ina communicaziun davart il studi.

L'analisa mussia, ch'in sustegn psicosocial ed economic stuess giugar ina rolla impurtanta per quels uffants. Sco basa per studi han ils perscrutaders tranter auter nizzegià datas davart la rata da naschientschas sco er il dumber dals mortoris en passa 20 pajais. Surtut en l’Africa dal Sid, la Brasilia e la Columbia ha la pandemia chaschunà blers orfens u mez-orfens.