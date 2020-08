En Frantscha crescha il dumber da novas infecziuns da corona exponenzialmain. Il venderdi saira ha il ministeri da sanadad a Paris annunzià 7'379 novs cas per las ultimas 24 uras. Er il dumber da persunas che stoppian vegnir ospitalisadas creschia puspè – er sche quai saja anc sin in nivel moderà. En Frantscha valan 21 dals passa 100 departaments sco regiuns da risico. En quels vala in privel da s’infectar augmentà.

Dapi l’entschatta da la pandemia èn passa 30'000 persunas mortas pervi da Covid-19. Entant emprova il pajais da far frunt a la pandemia cun restricziuns pli severas. Uschia vala en numerusas citads vala l'obligatori da purtar mascras er en il liber – tranter auter a Paris, Strasbourg e Marseille.

