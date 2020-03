Il president american Donald Trump ha annunzià da prolungar per in mais las mesiras per franar la derasaziun dal coronavirus. Quai fin ils 30 d'avrigl. Anc avant paucs dis aveva il president ditg ch'el veglia fin Pasca puspè vesair, ch'ils Stadis Unids funcziunian normal.

Las directivas da la regenza americana pretendan tranter auter che persunas ston tegnair distanza ina da l'autra e ch'i saja d'evitar gruppas da passa 10 persunas. Sche uschè blers sco pussaivel sa tegnian vid las mesiras, saja el optimistic che la situaziun sa normaliseschia a partir dal zercladur, ha Trump manegià.

Expert quinta cun fin a 200'000 unfrendas

Il directur da l'institut naziunal per malsognas contagiusas, Anthony Fauci, prognostitgescha fin 200'000 unfrendas per ils Stadis Unids. Citads grondas spezialmain pertutgadas sco New York e New Orleans han admonì ch'els hajan bainbaud ina mancanza da material medicinal.

Il dumber da mortoris pervi dal coronavirus è s'augmentà en l'USA aifer 24 uras per 518. Uschia èn fin uss almain 2'400 persunas mortas en ils Stadis Unids pervi da la malsogna dal lom.