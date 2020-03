La China haja adina meglier sut controlla l'epidemia da coronavirus. Uschia valitescha l'Organisaziun mundiala da sanadad WHO la situaziun. La dumengia haja dà 206 infecziuns novas – uschè paucas sco dapi ils 22 da schaner betg pli.

Dapli pensiers ha la WHO cunzunt cun la situaziun en la Corea dal Sid, en l'Italia, l'Iran ed en il Giapun. Là haja per part da in grond plus tar il dumber da persunas infectadas.

130 pajais senza cas da coronavirus

Cun mesiras rigidas ed endretgas possian ins dar dumogn al coronavirus meglier che ad ina normala gripp, ha accentuà il schef da la WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Sch'il coronavirus fissia ina epidemia da grippa, sche lura stuessan ins far quint che quel sa derasa sin l'entir mund e lura na fissi betg pussibel da far rempars al virus. Tenor las enconuschientschas actualas na dettia en passa 130 pajais nagin cas da coronavirus, ed en numerus pajais saja il dumber da persunas infectadas pitschen.

