La regenza taliana prolunghescha il scumond da sortida per ils 60 milliuns burgais fin ils 13 d'avrigl. Quai ha annunzià il ministeri da sanadad a Roma.

Davart la prolungaziun era gia vegnì discurrì l'entschatta da l'emna. Dapi ils 10 da mars na dastgan ils burgais betg pli sa muventar libramain. Las scolas èn serradas, las fabricas medemamain.

Uffants dastgan ir enturn chasa

Sin squitsch da la publicitad ha la regenza talian schluccà il mardi saira il scumond da sortida per uffants. Uschia dastgan uffants sortir en accumpagnament d'ina persuna creschida per far ina spassegiada en vischinanza da lur dachasa. Activitads sportivas n'èn dentant betg lubidas.

L'Italia è il pajais europeic ch'è tutgà il pli ferm da la pandemia da corona. Fin ussa èn mortas passa 12'000 persunas.