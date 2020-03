Tschertga intensiva suenter in vaccin

Ils studis clinics vegnian l'emprim fatgs en set pajais da l'UE cun meds che sajan gia sa cumprovads encunter autras malsognas da virus. Tranter quels èn per exempel in medicament encunter Ebola u tals encunter HIV. Ils medicaments duain tranter auter vegnir testads vi da pazients en Germania, la Frantscha, la Belgia u er la Gronda Britannia.

La retscha da tests europeica sa numna «Discovery». Sper quai datti ulteriurs tests clinics sut la direcziun da l'organisaziun mundiala da sanadad WHO sut il num «Solidarity».

Emprim test da vaccin

Ina pitschna speranza datti er en la China. Là vegn testà per l'emprima giada in vaccin cunter la malsogna dal pulmun Covid-19 che ha ils simtoms fevra e tus. 108 persunas stettian voluntariamain a disposiziun per il test clinic, rapporta la gasetta englaisa «Global Times».

Fin uss na datti nagins medicaments permiss per tractar il nov coronavirus. En l'entir mund vegn perscrutà e tschertgà in med cunter il scherm infectus.