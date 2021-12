Cur che las cifras da Corona han cumenzà a crescher en la quarta unda ha l'Austria tratg il frain cun in lockdown da 3 emnas che ha cuzzà enfin la dumengia passada. Almain per persunas vaccinadas è il lockdown uss a fin, per persunas betg vaccinadas cuzza il lockdown anc enavant. Per Karin Buchhammer, la dunna rumantscha da 59 onns che viva en la vischinanza da Landeck en il Tirol, avess il lockdown «anc dastgà cuzzar enfin la proxima emna ubain schizunt enfin Nadal». Ubain almain enfin che las staziuns intensivas sajan puspè vidas, perquai che en sia vischinanza sajan quellas anc adina plainas, ils medis hajan da far la triascha ed operaziuns stoppian vegnir spustadas. Dentant ella vesia schon er tschella vart da la medaglia: «L'economia che ha tema da serrar las butias avant Nadal».

Tema da vegnir a la curta

Insumma saja l'economia savens in tema sin la maisa radunda – Karin Buchhammer lavura en in biro da turissem ed en la gastronomia. «Qua en il Tirol avain nus bleras firmas pitschas e bleras persunas crajan, che las firmas grondas survegnan sco emprim il sustegn e sche quai resta lura anc insatge va quai a las firmas pitschnas.»

In auter tema che dat magari da discuttar èn las vaccinaziuns. Dentant auter che en Svizra sajan almain en il Tirol las persunas en la periferia vaccinadas dapli. Anc dapli discussiuns controversas pudess il tema chaschunar bainbaud, il fevrer vul la regenza da l'Austria introducir in obligatori da vaccinar. Tgi che sa lascha betg vaccinar duai pajar in chasti da 600 euros mintga trais mais. Quai intent vegnia discussiunà fitg controvers: «Quels che èn gia vaccinads chattan quai bun perquei ch'els vulan che la pandemia chala, quels che n'èn betg vaccinads èn cunter, perquai ch'els na vulan betg laschar sfurzar da vaccinar».