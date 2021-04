Che la varianta britannica dal coronavirus è pli contagiusa san ins gia dapi pli ditg. Ussa mussan quai dus ulteriurs studis ch’èn vegnids publitgads en duas revistas spezialisadas renumnadas. Ils studis mussan però era che la varianta britannica n’è betg pli mortala che l’emprima varianta dal virus. Avant avevan ins per part supponì ch’i dettia dapli mortoris tras la mutaziun britannica che tras quella originara. Plinavant mussan ils studis era che la varianta britannica na chaschuna era betg decurs pli grev da la malsogna.

Per ils studis èn vegnids examinads pazientas e pazients a Londra ed en il sid da l’Engalterra cura che la varianta britannica era gia ferm derasada là. Ils perscrutaders suttastritgan che ulteriurs studis cun dapli participantas e participants sajan necessaris per confermar lur resultats.

Pretensiuns envers il Cussegl federal

Tgi ch’è pertutgà da restricziuns pervi da corona vul perspectivas. Damaun decida il Cussegl federal co i duai cuntinuar en la pandemia da covid-19. Il Cussegl federal duai lura preschentar in plan d'avertura detaglià pretenda la cumissiun d'economia dal Cussegl naziunal.

Tgi che haja in manaschi serrà stoppia survegnir perspectivas. I dovria in calender liant per schluccadas per che restaurants, manaschis culturals e centers da fitness possian planisar. Renvià ha la cumissiun d'economia dal Cussegl naziunal dentant d'abolir l'obligatori da mascras per persunas vaccinadas.

Swiss Olympic pretenda schluccadas per trenaments e lubientschas per concurrenzas en il sport popular.

