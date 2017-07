Crisa diplomatica: Berlin citescha ambassadur tirc

Suenter l’arrestaziun d'in tudestg è tschintg ulteriurs activists per dretgs umans en la Tirchia ha la Germania cità l’ambassadur tirc a Berlin. Il tun en la crisa diplomatica tranter la Germania e la Tirchia saja vegnì pli giz, rapportescha l'agentura da novitads tudestga Reuters.

La Germania ha midà tun en la crisa diplomatica cun la Tirchia: Il ministeri da l’exteriur ha cità l’ambassadur tirc a Berlin ed al haja ditg «cler e net», che l’arrestaziun dal tudestg Peter Steudtner ed ils auters activists per dretgs umans na saja betg dad encleger, betg acceptabel ed insumma betg da dar dad encleger ad auters.

la Germania pretenda da laschar liber immediatamain a Steudtner

Il ministeri da l’exteriur pretendia perquai da la Tirchia, da laschar liber immediatamain a Peter Steudtner, uschia in pledader dal ministeri. Las rinfatschas cunter Steudtner sajan tratgas nà per ils chavels.

Sigmar Gabriel ha interrut sias vacanzas

Ulteriur’indicaziun, che la crisa è vegnida pli severa, è il fat, ch’il minister da l’exteriur tudestg Sigmar Gabriel ha interrut sias vacanzas per turnar a Berlin e discutar co ch’igl saja da proseguir uss. L’opposiziun tudestga pretenda in stop da l’agid finanzial ed economic per la Tirchia.

La Tirchia ha procurà ina giada dapli per critica vehementa

Il tudestg era vegnì prendì en fermanza ils 5 da fanadur ensemen cun la scheffa dad Amnesty International da la Tirchia ed auters activists per ils dretgs umans durant ina scolaziun.

Cun la rinfatscha dad esser participà ad in’uniun terroristica eran Steudtner ed ils auters vegnids mess quest’emna sut arrest d’inquisiziun. L’agir da la Tirchia aveva procurà per vehementa critica internaziunala.

