Croazia: emprim plus en il quint statal dapi independenza

Il quint statal da la Croazia mussa per l'emprima giada dapi la independenza in resultat positiv. Quai ha rapportà il minister da finanzas croat, Zdravko Maric, en la televisiun statala.

Sursiglir cuntegn supplementar Croatia La Croazia fa dapi il 2013 part da l'UE ed è uschia il pli giuven commember. En ils proxims otg onns vul il pajais introducir l'euro.

Las cifras uffizialas vegnan publitgadas la primavaira. Las cifras ch'ins ha per entant mussan però in plus en il quint statal. Quai è l'emprim plus dapi l'independenza da la Croazia avant 26 onns.

L'entschatta 2017 quintava la regenza anc cun in deficit dal product naziunal brut (PNB) da 0,6%. Il motiv per il svilup positiv èn las bunas fatschentas en il turissem ed uschia er las entradas da taglias pli autas.

