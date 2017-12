Crudada da crappa en l'Austria – 80 abitants èn isolads

Suenter la crudada da crappa en l'Austria èn radund 80 abitants d'ina vallada isolads dal rest dal mund. L'incident è capità sin la via tras la val a Vals, radund 40 kilometers en il sid da Puntina (Innsbruck). Quai ha communitgà la polizia.

50 meters glera sin via tras la val (senza commentari) 0:28 min, dals 25.12.2017

Suenter la crudada da crappa restan fin 80 abitants da la val isolads per almain dus dis. La bova da glera e terratsch è vegnida giu en la vischnanca Vals. La via d'access saja bloccada sin in tschancun da 150 meters e la bova saja per part fin 50 meters grossa.

Geologs hajan sursgulà il glindesdi il territori. Els hajan vis ina sfessa che s'extendia, ha declerà il president da la vischnanca Klaus Ungerank. Davart unfrendas u donns na datti anc naginas indicaziuns uffizialas.

