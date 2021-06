La rait sociala Facebook duai avair rimnà datas da clients che fan reclama. Quellas datas duai Facebook lura avair duvrà per nizzegiar in avantatg da concurrenza tar sias fatschentas d'inserats envers ses clients. Tar l'inquisiziun vai surtut per il servetsch d'inserats pitschens «Marketplace». Independent da l'UE ha er la cumissiun da concurrenza britannica lantschà inquisiziuns encunter Facebook.

Facebook vul cooperar

Il concern ha communitgà da vulair cooperar cun las autoritads. Las rinfatschas na sajan betg giustifitgadas. Tar las rinfatschas han els prendì posiziun en il senn, ch'els sviluppeschan adina novs e megliers servetsch per pudair cuvrir ils basegns dals umens.

