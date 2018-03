Sis mais suenter l'elecziun dal Bundestag en Germania han las partidas da la regenza da la CDU, CSU ed SPD signà la cunvegna per la novacoaliziun gronda.

Mesemna sa metta la chanceliera Angela Merkel a disposiziun per reelecziun en il Bundestag. Silsuenter duai in nov cabinet vegnir saramentà dal president tudestg Frank-Walter Steimeier. Il program per la regenza avevan las partidas negozià l'entschatta favrer.

Las elecziuns en Germania era stadas il settember passà. Dapi lura maina ina regenza gestiunaria il pajais. Il november aveva fatg naufragi ina emprima emprova per ina coaliziun pussaivla cun la CDU / CSU, la FDP ed ils Verds.

