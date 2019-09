Ils oceans e las cuntradas da glatsch sin il mund sa midan marcant entras la midada dal clima. Il livel da la mar crescha pli che dubel uschè svelt sco anc avant intgins onns. En l'Arctica creschan las temperaturas rasant. Quai èn be intginas da las conclusiuns dal nov rapport dal Cussegl dal clima IPCCö.

Il glatsch lieua pli svelt

L'entira populaziun mundiala saja pertutgada direct u indirectamain da la midada avertescha il Cussegl mundial dal clima en in rapport extraordinari. Tenor il rapport crescha il livel da la mar fin la fin dal tschientaner per 43cm fin 84cm. Motiv per l'augment è ch'il glatsch en Grönlanda è l'Antarctica dal Vest luentan pli e pli svelt.

L'augment dal livel da la mar è pli grond che prognostitgà en l'ultim rapport dal IPCC. Ils glatschers en l'Europa pudessan perder fin il 2100 passa 80% da lur volumen. Senza proteger il clima lieuan fin 89% dal terren da la schelira permanenta. Per l'emprima giada insumma ha il cussegl mundial dal clima fatg prognosas sur l'onn 2100 fin l'onn 2300. Quai perquai ch'ils scienziads na pon betg pli sclauder ch'il glatsch en l'Antarctica dal Vest lieua cumplettamain. En consequenza pudess il livel da la mar crescher tranter 4 e 6 meters.

Consequenzas per l'entir mund

Entras l'augment dal livel da la mar daventan tschertas regiuns inabitablas; regiuns nua che plirs milliuns carstgauns vivan actualmain. Dus terzs da las pli grondas citads sin l'entir mund èn sper la mar. Per che questas citads possian er exister en il futur stoppian ins investir milliardas di il rapport dal IPCC.

