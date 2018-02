Il parlament ha elegì Ramaphosa in di suenter che l'anteriur president, Jacob Zuma ha remess ses uffizi.

La notg passada aveva il schef da stadi Jacob Zuma dà glisch verda a la pretensiun da la partida regenza ANC ed è sa retratg da ses uffizi. Zuma era gia dapi ditg sut squitsch, quai pervia da diversas afferas da corrupziun.

La novitad che Zuma saja sa retratg ha procurà per in cler plus a las bursas da l'Africa dal Sid.

RR novitads 18:00