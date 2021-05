Italia

Per pudair viagiar en l'Italia dovran Svizzers e Svizras in test negativ da PCR u in d'antigens ch'è maximal 48 uras vegls. Questa mesira vala per tuts davent da la vegliadetgna da 2 onns. En pli ston ins avair cun sai ina decleraziun persunala ch'ins sto mussar avant sin dumonda. Vinavant vegn supplitgà d'infurmar ordavant l'uffizi da sanadad local davart in viadi en l'Italia.

Da las 22:00 enfin las 05:00 vala en l'Italia in scumond da sortir. Per l'entir pajais vala in obligatori da mascras – er or en il liber.

Per quellas regiuns vala ultra da quai tar in return en Svizra ina quarantina da 10 dis:

Puglia

Basilicata

Campania

Austria

Enfin ils 19 da matg dovri per in viadi en l'Austria in test negativ, ina quarantina da 10 dis u cun in segund test negativ be ina da 5 dis ed ins sto sa registrar ordavant. A partir dals 19 da matg duai esser pussibel da viagiar en l'Austria senza quarantina ed era las ustarias vegnan lura puspè avertas.

Per quellas regiuns vala ultra da quai tar in return en Svizra ina quarantina da 10 dis:

Austria Auta

Salzburg

Germania

Per entrar en la Germania ston ins sa registrar ordavant ed avair in test negativ. Vinavant vala in obligatori da quarantina da 10 dis u cun in segund test negativ ina da 5 dis. Per persunas vaccinadas u ch'èn puspè saunas vala en plirs Bundesländer nagin obligatori da quarantina.

Per visitas pli curtas che 24 uras en Germania, na valan las premissas per entrar dentant betg.

Per quellas regiuns vala ultra da quai tar in return en Svizra ina quarantina da 10 dis:

Saxonia

Turinga

Frantscha

Per la Frantscha vala be in test negativ, per tut las persunas sur 11 onns, per pudair entrar en la terra. Ultra da quai sto mintga persuna far ina decleranza en substituziun d'engirament.

Per quellas regiuns vala tar in return en Svizra ina quarantina da 10 dis:

Bretagna

Centre–Val de Loire

Hauts–de–France

Île–de–France

Normandia

Nouvelle–Aquitaine

Occitanie

Pays de la Loire

Provence–Alpes–Côte d'Azur