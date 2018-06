Il matg hajan ins be pli tschiffà dus migrants sin trens da vitgira sur il Brenner. Uschia communitgescha la polizia austriaca. Il schaner eran quai 65. La reducziun haja surtut da far cun las controllas da la polizia taliana pli severas tar la partenza dals trens a Verona, uschia la polizia vinavant.

Dapi il zercladur controlleschan policists talians, austriacs e tudestgs ensemen ils trens da vitgira ch'èn da viadi da l'Italia en Germania. Per ils funcziunaris saja la controlla communabla dals trais pajais in pass direcziun d'ina schliaziun da la problematica da fugitivs en l'Europa, uschia in represchentant da la polizia da cunfin

