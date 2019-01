Tenor la regenza danaisa datti en la vischinanza da Copenhagen ina mancanza da terren per l'industria. Cun il project «Holmene» vegnia stgaffì in dals pli gronds, pli persistents ed innovativs areals da mastergn da l'Europa dal Nord. Quai ha la regenza danaisa communitgà il glindesdi ensemen cun la vischnanca Hvidovre. En tut duain vegnir stgaffidas 12'000 plazzas da lavur sin las inslas.

La realisaziun dal project vegn però anc a durar in temp: Il 2022 duai vegnir fatg l'emprima badigliada e fin il 2040 duain las pitschnas inslas «Holmene» esser a fin. Quant che l'entir project d'economia duai custar n'è betg vegnì tradì.

Lynetteholmen duai engrondir zona d'abitar

Gia l'entschatta october aveva il primminister dal Danemarc, Lars Løkke Rasmussen, preschentà in project per ina fitg gronda insla artifiziala che duess engrondir la surfatscha da la zona d'abitar da Copenhagen. La nova insla cun il num Lynetteholmen duess stgaffir lieu d'abitar per 35'000 persunas. En il medem mument duess quella er gist proteger da mar burascusa e dal livel da mar che s'auza.

Copenhagen ha gia pliras surfatschas artifizialas, uschia en il territori dal port dal nord ubain la insla Amager en l'ost.

