Tenor la WHO è il virustgel enavos en l'Europa.

En l’Europa èn 35 persunas mortas l’onn passà pervi dal virustgel, quai rapporta l’organisaziun mundiala da sanadad WHO. Pli che 21'000 persunas sajan s’infectadas cun il virus – quai sajan circa quatter giadas tantas sco il 2016. Tenor la directura regiunala da la WHO, Zsuzsanna Jakab è quai ina tragedia, ch’ins na possia betg acceptar: Il virustgel saja enavos en l'Europa.

La raschun per l’augment saja cunzunt che pli paucs laschian virolar. En Svizra èn per l'onn passà 105 cas da virustgel enconuschents a la WHO. Blers cas hai dà en la Rumenia, en l’Italia ed en l’Ucraina.

RR novitads 18:00