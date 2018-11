Plirs pajais da l’Uniun europeica vulan collavurar pli ferm per cumbatter il terrorissem. Sin quai èn sa cunvegnids ils ministers da giustia da set pajais da l’UE. Collavurar collavuran la Frantscha, la Spagna, la Belgia, l'Italia, Luxemburg, la Germania ed ils Pajais Bass.

(da san.) Minister da l'intern franzos Laurent Nunez, ministra da giustia spagnola Dolores Delgado, ministra da giustia germana Katarina Barley, ministra da giustia franzosa Nicole Belloubet, minister da giustia beltg Koen Geens, minister da giustia ollandais Ferdinand Grapperhaus ed il minister da l'UE per segirezza, Julian King.

Ils set pajais vulan surtut rinforzar il barat d’infurmaziuns davart proceduras terroristicas. Plinavant duain odi e propaganda vegnir cumbattids dapli en las raits socialas. Suenter l’inscunter a Brüssel ha la ministra da giustia tudestga ditg, che la collavuraziun portia be sch’ils pajais annunzian era ils singuls cas in a l'auter.

Plinavant han ils ministers da la giustia empermess in meglier agid per las unfrendas da terrorissem. Tar l'attatga sin il martgà da Nadal a Berlin han ins vis, ch'i saja stà grev da reagir a moda adequata tar las unfrendas da l'exteriur. La Frantscha haja qua dapli experientscha. Tranter ils incumbensads per unfrendas duai perquai vegnir etablida ina rait.

