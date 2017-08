Dapli pais als dretgs umans tar la FIFA e l'IOC

Tant la FIFA sco er il Comité olimpic internaziunal vulan resguardar dapli ils dretgs d'umans.

Davent dad immediat valan cundiziuns correspundentas per candidaturas per rundas finalas e per gieus olimpics. Quai rapporta la «SonntagsZeitung». Las duas organisaziuns reageschian uschia sin critica.

Per ils gieus olimpics 2008 a Peking avevan tranter auter 1,5 milliuns persunas stuì bandunar per adina lur abitadis.

La UEFA aveva gia annunzià questa primavaira reglas pli severas davart ils dretgs umans. Quai en connex cun il campiunadi europeic dal 2024.

