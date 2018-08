Robert Lighthizer, l'incumbensà per il commerzi american.

President Trump smanatscha d'augmentar ils dazis per passa il dubel da quai ch'era planisà fin ussa.

L'incumbensà per il commerzi american, Robert Lighthizer ha ditg ch'el stoppia examinar in augment dals dazis da 10 sin 25%. Quai per rauba chinaisa en la valur da 200 milliardas dollars.

Ils Stadis Unids avevan gia introducì dazis sin rauba chinaisa. Sinaquai ha er la China reagì cun dazis supplementars sin products americans.

