Fin il prim da fanadur 2019 duain las pajas crescher per 3,5%. In onn pli tard anc ina giada per 2,6% ha communitgà il sindicat. En pli survegnan ils emploiads il favrer in pajament unic da milli euros. Ils novs contracts valan fin il favrer 2021.

Dispita cun «GDL» anc betg schliada

Vinavant averta è dentant la dispita da paja tranter la viafier ed il sindicat dals locomotivists tudestgs «GDL». Tenor il sindicat hajan ils discurs cun la Deutsche Bahn fatg naufragi. Els stuessan uss ir en ina mediaziun. Pir suenter sche quella faschess er naufragi pudess la «GDL» puspè clamar si da far chauma. Durant quest onn na pudess quai tenor la cunvegna pia betg pli dar chaumas.

RR novitads 12:00