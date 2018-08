Da nominar in incumbensà per antisemitissem cumprovia che la Germania saja pronta da reagir e da cumbatter il problem, ha communitgà il president dal congress, Ronald Lauder. Tuttina saja cler ch'i dovria en general sforzs communabels per franar l'augment cuntinuant d'acts da violenza e mulesta, uschia Lauder.

Ils gidieus tudestgs stoppian sa sentir segir e stimads sco tut ils burgais tudestgs, uschia il president dal congress mundial giudaic.

