Mardi saira è vegnì sajettà a Strasbourg

Tenor il procuratur public cunter terror da Paris Rémi Heitz, èn duas persunas vegnidas mazzadas, ina è morta cerebralmain (Hirntod) e 12 èn blessadas – sis da quels fitg grev.

Tenor indicaziuns da las autoritads da la citad è il sajettim capità datiers da la fiera da Nadal en la citad veglia; Il center da la citad è vegnì serrà.

Entant ha la polizia arrestà quatter persunas or dal conturn dal delinquent probabel. Il tiradur è identifitgà ed è sin la fugia, la polizia tschertga el en la citad.

Il procuratur public cunter terror ha declerà che perditgas hajan udì co l'attentader haja clamà «Alahu Akbar». En vista al lieu da l'attatga e co l'attentader haja agì sco era las decleraziuns da las perditgas haja la partiziun d'antiterror da la procura publica da Paris surpiglià las investigaziuns.

Sin sia via n'haja l'attatgader plinavant betg be sajettà mabain era blessà e mazzà cun in cuntè.

Delinquent probabel prechastià

En tut datti 27 sentenzias giudizialas cunter l'attentader probabel. El saja gia pliras giadas stà en praschun, uschia il procuratur public. Là saja el vegnì radicalisà. Dapi il 2015 vala el sco periclitader e saja vegnì surveglià dal servetsch d'infurmaziun franzos.

Delinquent tutgà ma betg fermà

Ina patruglia da schuldada haja tutgà l'attatgader, dentant betg pudì evitar sia fugia, ha communitgà la polizia franzosa. Il delinquent probabel haja sa fortifitgà. La tschertga era sa concentrada ier saira sin la part da la citad Neudorf. Ils abitants haja la polizia supplitgà da restar en lur chasas.

Legenda: La sajettada è succedida en il center da la citad da Strassburg en l'Elsass. SRF

Frantscha ha augmentà stgalim da segirezza naziunal

Il president franzos, Emmanuel Macron ha clamà en ina seduta da crisa. El è sa cusseglià mesemna bun'ura cun ses premier Édouard Philippe e la ministra da defensiun Florence Parly. «Solidaritad da l'entira naziun per Strasbourg, nossas unfrendas e lur famiglias», ha Macron scrit sin Twitter.

La raschun per l'attatga n'è anc betg clera. Ina examinaziun pervi da terrorissem pussaivel saja dentant averta. Suenter l'attatga ha la Frantscha augmentà la segirezza naziunala. Quai munta pli strictas controllas als cunfins ed era sin fieras da Nadal en l'entir pajais, per evitar ch'insatgi pudess imitar l'attatga, ha ditg il minister da l'intern a Strasbourg.

Delinquent enconuschent a la polizia

Il delinquent probabel era enconuschent a la polizia, e nudà sin ina glista da persunas che pudessan vegnir privlusas, che pudessan esser radicalisadas. Enconuschent è el stà a la polizia pervi d'activitads criminalas normalas. El saja gia vegnì sentenzià pervi da delicts en Frantscha ed en Germania.

Blers parlamentaris en la citad

Il bajetg dal parlament europeic ha la polizia er serrà. Là han lieu quest'emna las sedutas plenaras. Tschients deputads e lur collavuraturs sa chattan perquai a Strasbourg.

Fiera a Strasbourg fitg enconuschenta

La fiera da Nadal a Strasbourg è ina da las pli veglias e grondas en l'Europa. Tenor indicaziuns da la citad datti enturn 300 stans. Perquai ch'el vala gia dapi in temp sco mira potenziala per in act terroristic, vegn el surveglià pli ferm da la polizia. Mintga di èn radund 300 policists e 160 guardias privatas en acziun.

