Demonstraziun per autonomia a Barcelona

Glindesdi, 11.9.2017, 22:15

SDA / Hugo Schär

Radund in milliun persunas han demonstà a Barcelona per l'independenza da la Catalugna da la Spagna. Al marsch al di naziunal han ils carstgauns purtà bandieras cun inscripziuns "Plain speranza" u "Nus vegnin ad esser in pajais liber".