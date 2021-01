Dieschmillis da persunas han demonstrà en la Russia per laschar liber Alexej Nawalny, il criticher dal Kreml ch’è en praschun.

Demonstraziuns per Nawalny

Dieschmillis da persunas han demonstrà en la Russia per laschar liber Alexej Nawalny, il criticher dal Kreml ch’è en praschun. Sulet a Moscau èn sa radunads almain 40’000 aderents dal politicher da l’opposiziun, stiman reporters da l’agentura da novitads Reuters. I sa tracta d’ina da las pli grondas demonstraziuns betg lubidas dapi onns.

Ils protests han cumenzà en l’ost dal pajais, ed han lura era cuntanschì la chapitala da Moscau. Tenor infurmaziuns d’ina gruppaziun d’observaders, ha la polizia russa arrestà en l’entira Russia passa 1’600 persunas. La glieud è sin via per exprimer lur nunchapientscha per l’arrestaziun dal criticher da la regenza – Alexej Nawalny.

Returnà avant paucs dis en la Russia

Alexander Nawalny è turnà la dumengia passada da la Germania enavos a Moscau. Gist suenter ses return ha la polizia russa arrestà Nawalny. Ina dretgira al ha lura sentenzià a 30 dis praschun, per avair cuntrafatg a cundiziuns d’emprova da pli baud.

