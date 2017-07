Di da la populaziun mundiala: Sch'il mund fiss in vitg...

Mardi, 11.7.2017, 17:26

Ils 11 da fanadur è il di da la populaziun mundiala. Ma, co guardass quai or sch'il mund fiss n'avess betg 7,5 milliardas abitants mabain fiss in vitg cun 100 persunas? Quants umens? Quantas dunnas? Quants asiats e quants americans vivissan en quest vitg?

Di mundial da la populaziun 1:11 min, dals 11.7.2017 Oz è il di da la populaziun mundiala. Mintg'onn a quai di vegni fatg endament a quai di quants umans che vivan sin il mund. E quai èn per il mument radund 7,5 milliardas. La populaziun crescha ad in crescher, en media survegn numnadamain mintga dunna 2,5 uffants. Mintga di vegnan rodund 230'000 persunas vitiers. Quai èn mintga secunda circa 2,6 persunas, mintga minuta bunamain 150 persunas e mintga ura radund 10'000 persunas. T'imagina... Intec in'autra perspectiva dat quai sch'ins s'imagina ch'il mund fiss in vitg cun be 100 persunas. Lura fissan 60 da quellas persunas asiats, be 10 europeans, 13 americans, 16 africans ed 1 ocean. 10 fissan analfabets, 16 n'avessan nagin attatg ad electricitad, 11 fissan sutnutrids, n'avessan nagin access ad aua da baiver ed er nagin access a medischina.