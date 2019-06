En la Gronda Britannia ha la Queen Elisabeth accentuà l’amicizia e la stretga relaziun che la Gronda Britannia ha cun ils Stadis Unids. Per il president american Donald Trump ch’è sin visita, ha la Queen però er chattà pleds critics.

Legenda: Reuters

La Queen ha avertì Donald Trump – a moda nunusitada distincta – da salvar instituziuns internaziunalas. Quai scrivan las agenturas da novitads. En vista a las unfrendas da la segunda guerra mundiala hajan ils dus pajais stgaffì ensemen cun auters alliads, ina retscha dad instituziuns internaziunalas. Quai cun la finamira che la sgarschur dal conflict na sa repetia betg.

Collavurar per mantegnair la pasch

Malgrà ch'il mund haja sa mida, stoppian ins esser conscient da l'intent da talas structuras. Sco la Queen ha cuntinuà en ses pled, stoppian ils pievels collavurar per mantegnair la pasch per la quala ins haja stuì cumbatter tal'uisa.

Trump e la First Lady Melania visitan per trais dis la Gronda Britannia. Ier saira hai dà in banchet en il Buckingham Palace.

RR novitads 06:00