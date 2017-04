Disgrazia da Loveparade a Duisburg vegn avant dretgira

Oz, 16:17

SDA / Lea Livers

La disgrazia da la Loveparade a Duisburg è tuttina in cas per la dretgira. Quai ha decis la dretgira superiura a Düsseldorf. Avant in onn aveva la preinstanza anc refusà d’accusar 10 persunas pervi da omicidi accidental e blessura corporala involuntara.