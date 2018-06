En Germania cuntinuescha la dispita davart la politica d'asil entaifer la coaliziun da la las partidas CDU e CSU. La CDU, la partida dad Angela Merkel, sustegn vinavant sia chanceliera. Sco l'agentura da novitads DPA rapporta, haja Merkel refusà duas propostas da cumpromiss da la CSU. Cun omaduas propostas vuleva la partida cuntanscher da renviar fugitivs gia al cunfin da la Germania. La partida da Horst Seehofer na vul betg acceptar che Merkel vul chattar ina schliaziun en la politica d'asil cun l'UE enfin la fin zercladur.

CSU metta ultimatum

Seehofer ha uss mess a Merkel fin glindesdi in ultimatum. En il mender cas ha el smanatschà da prender ina decisiun da minister che fugitivs e migrants vegnian franads al cunfin. Ina tala decisiun pudess era muntar la fin da la coaliziun da CDU e CSU en Germania, scrivan las medias tudestgas.

Dapi dis dispitan la CDU e CSU schebain fugitivs senza documents e quels ch'èn gia registrads en auters pajais sco fugitivs, na possian pli entrar en Germania. La CSU vul en futur renviar tals fugitivs gia al cunfin – Merkel però è cunter ina tala schliaziun. La CDU è s'exprimida sulettamain per in cumpromiss, sch'i va per renviar fugitivs ch'avevan gia fatg ina dumonda d'asil en Germania ch'era vegnida refusada. A talas persunas na duai ina segunda entrada en Germania betg vegnir lubida. Quai pertutga dentant be paucas persunas.

