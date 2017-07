Donald Trump adina pli fitg sut squitsch

Suenter che ses figl ha publitgà e-mails en connex cun l’affera russa pudess il president american Donald Trump vegnir ellas stretgas.

Giurists e democrats dominants han rinfatschà ch'ils e-mails che ses figl haja publitgà scuvrian intenziuns criminalas. Intginas vuschs han schizunt pretendì ch'il cunfin cun il tradiment da la patria pudessi esser cuntanschì.

Infurmaziuns brisantas

Donald Trump junior ha publitgà mardi e-mails cun in publicists britannic. Quels duain avair manà ad in inscunter cun ina advocata russa che haja mess a disposiziun ad el material engrevgiant davart Hillary Clinton. E quest material derivia da la regenza russa. Trump junior perencunter ha sincerà che ses bab n'haja savì nagut da quest inscunter. Quels e-mails cumprovan ch’i ha dà in contact internaziunal cun la Russia durant las elecziuns da presidi americanas. Quest fatg pudess metter sut squitsch Donald Trump.

RR novitads 06:00