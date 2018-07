La centrala d'alarm ha communitgà ch'i dettia il mument anc 27 fieus en il pajais. Quai cumpareglià cun ils 70 fieus da l'emna passada. Sco las experientschas mussian rumpian dentant adina puspè ora novs fieus durant il di, sche las temperaturas creschan ed il vent cumenza a buffar.

Pudì stizzar han ils pumpiers sur tut fieus pitschens. Ils quatter pli gronds fieus n'èn anc adina betg sut controlla. Il pumpiers lavurian be anc per ch'ils fieus na vegnian betg da sa derasar pli fitg. Per far quai runcan els corridors u ardan a moda controllada ers. Uschia n'han ils fieus nagin nutriment pli.

Las lavurs da stizzar èn privlusas. La dumengia ha in helicopter stuì spendrar quatter pumpiers ch'eran tuttenina vegnids serrads en dal fieu.

RR novitads 11:00