94 schurnalistas e schurnalists èn vegnis mazzads quest onn enten far lur lavur. Quai èn 12 dapli che l'onn passà, uschia communitgescha la Federaziun internaziunala da schurnalists.

Cun l'augment vegnia franà il trend dals ultims onns. Ils ultims trais onns è il dumber da schurnalists mazzads en uffizi mintgamai sa reducì.

Sis dunnas tranter las unfrendas

Tranter las unfrendas eran 84 schurnalists, persunas da camera e tecnicists sco era collavuraturas da medias. Sis da las unfrendas eran dunnas. L'onn 2017 eran vegnids mazzads 82 schurnalists e collavuraturs da medias.

Ils pli blers mazzaments da schurnalists hai dà en l'Afghanistan quai cun 16 unfrendas, suandà dal Mexico (11 unfrendas), Jemen (9 unfrendas), Siria (8 unfrendas) ed en l'India (7 unfrendas). En il Pakistan sco era en ils Stadis Unidas e la Somalia han ins registrà 5 unfrendas. En l'Europa èn vegnids mazzads 4 schurnalists (Frantscha, Bulgaria, Tirchia, Slovachia).

Cunvegna per dapli segirtad

Sco trist punct culminant numna la federaziun il mazzament da Jamal Kashoggi. Il schurnalist saudiarab è vegnì mazzà ad Istanbul en il consulat da sia patria. Kashoggi era dapi il settember 2017 en l'exil. L'anteriur cussegliader da la regenza e blogger era fugì perquai ch'el ha gì tema da vegnir arrestà. El aveva numnadamain adina puspè crititgà la politica dal prinzi ereditar sco era las intervenziuns militaras dal reginavel en il Jemen.

Philippe Leruth, president IFJ (Federaziun internaziunala da schurnalists) ha supplitgà ils stadis commembers da las Naziuns unidas d'acceptar la cunvegna per dapli segirtad per schurnalists. La cunvegna è vegnida preschentada l'october da quest onn a l'ONU a New York.

RR novitads 06:00