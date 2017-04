Dunna blessada tar acziun antiterroristica a Londra

La dunna è vegnida blessada entras sajets. Quatter suspectads èn vegnids arrestads, quai ha communitgà la polizia da la chapitala britannica. La dunna blessada saja medemamain en mira da la polizia e vegn tractada en in ospita l sut protecziun da la polizia.

Las persunas arrestadas durant l'acziun antiterroristica vegnan suspectadas d'avair preparà in attentat terroristic. Tuttas tschintg persunas sajan vegnidas observadas dapi in temp. Detagls n'ha la polizia betg numnà.

Pir avant in mais hai dà in'attatga terroristica avant il parlament britannic. Ils 22 da mars è in attentader charrà cun ses auto en ina gruppa da passants, da quels èn quatter morts. Suenter ha l'attentader stilettà in policist avant ch'el sez è vegnì sajettàgiu.

RR novitads 06:00