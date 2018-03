Tant per quest sco er per il proxim onn quinta la OECD cun ina creschientscha economica da 3,9%.

L'economia mundiala vegnia a crescher pli svelt che quintà. Quai tenor las prognosas curregidas da l'Organisaziun da cooperaziun e svilup economic en l'Europa, OECD. Tant per quest onn sco er per il 2019 quinta l'organisaziun cun in augment da l'economia mundiala da 3,9%. Fin ussa aveva ella prognostitgà in plus da 3,6%.

La raschun per la correctura sajan ils Stadis Unids: Las reducziuns da taglia decididas promovian l'economia mundiala. La OECD vesa ils Stadis Unids però er sco ristg: Ils dazis sin atschal ed aluminium pudessan er periclitar la creschientscha da l'economia.

RR novitads 18:00