Vendita da smartphones sa reducescha per 2,5%

Adina pli paucs cumpran in smartphone. Sin l’entir mund pudess la vendita da smarthphones esser quest onn per 2,5% pli pitschna che anc avant in onn. Da quai anora va il servetsch da cussegliaziun Gartner. La raschun: ils smartphones stoppian vegnir remplazzads pli pauc savens.

Cun il nov standard da telefonia 5G creschia la dumonda suenter novs smartphones tenor ils analists a partir da l’auter onn puspè.

RR novitads 15:00