Tenor atgnas indicaziuns haja la partida dal president Wolodymyr Selenskyj obtegnì la maioritad absoluta dals sezs. Suenter che la mesadad da las vuschs èn dumbradas or, haja la partida da Selenskyj obtegnì tenor las autoritads bundant 42% da las vuschs.

La maioritad absoluta da passa 240 dals 424 sezs en il parlament saja pussaivel da cuntanscher grazia a blers mandats directs ch’els hajan obtegnì. Quai ha communitgà la partida. I fiss l'emprima giada dapi l'independenza da l'Ucraina ch'ina partida cuntanschiss ina maioritad absoluta.

Cun l'elecziun anticipada dal parlament ha el ussa cuntanschì sia finamira, numnadamain da stgaffir ina basa da pussanza per pudair realisar sias refurmas. Ses success a las elecziuns ha el però cuntanschì cun la pli pitschna participaziun dals ultims onns.

Previs eran discurs da coaliziun

Per cuntanscher ina maioritad en il parlament vuleva Selenskyj oriundamain manar discurs da coaliziun cun la partida dal chantadur da rock Swiatoslaw Wakartschuk. In pledader da quella partida ha ditg, ch'els sajan pronts per ina coaliziun cun novas forzas politicas. Premissa saja dentant, che quellas na vegnian betg sustegnidas dad oligarchs.

Tant la partida dal president Wolodymyr Selenskyj sco era quella dal chantadur Swiatoslaw Wakartschuk èn per cuntinuar da sa participar al program d'agid dal Fond monetar internaziunal. Quai munta er da far ulteriuras refurmas dal martgà da lavur e da spargnar.

Selenskyj è dapi ils 20 da matg il 6avel president da l'Ucraina

Pir l'avrigl da quest onn ha la Ucraina elegì Selenskyj sco schef da stadi. El ha oravant tut communitgà da vulair cumbatter la corrupziun en l'Ucraina. Uschia ha l'um da 41 onns para pudì persvader la populaziun. Ina populaziun cun in standard da viver fitg bass che ha avunda dal nepotissem dal stadi. Enconuschent è Selenskyj vegnì tras ina seria da televisiun, nua ch'el giugava in scolast ch'è daventà president.

