Elecziuns Corea dal Sid: Il liberal Moon sa declera sco victur

Il politicher liberal sanester da la Corea dal Sid Moon Jae In è sa declerà sco victur da las elecziuns da president. El veglia uss sco president construir ina nova naziun, ha Moon ditg avant blers simpatisants.

Suenter che bun 80% da las vuschs èn dumbradas vegn Moon sin stgars 40% da las vuschs. Ses contrahent, il conservativ Hong Jun Pyo vegn sin radund 26%. Bun 42,5 milliuns persunas eran clamadas a l’urna. Sa participads a la votaziun èn radund 77% dad els, quai scriva l’agentura da novitads Yonhap sa referind sin la cumissiun electorala.

Midada suenter nov onns

Suenter che la Corea dal Sid ha giu nov onns ina regenza conservativa sa mida la situaziun uss. Cun Moon Jae In less in liberal senester unir la Corea dal Sid. Il davos president Park Geun Hye aveva dividì il pajais pervia da scandals da corrupziun.

