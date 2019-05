En ils Pajais Bass èn 13 milliuns persunas clamadas a l'urna. Er en la Gronda Britannia vegn elegì, damai ch'ella n'ha anc betg dumagnà da suttascriver in contract per bandunar l'Uniun europeica. Ils locals d'elecziun serran a las 21:00. Ils resultats vegnan publitgads pir dumengia cura ch'igl è er vegnì votà en tut tschels pajais.

751 sezs èn d'occupar

Tut en tut sa stendan las elecziuns dal parlament europeic sur 4 dis. l'Irlanda e la Tschechia suondan il venderdi, la Frantscha ed intgins auters pajais elegian sonda. La dumengia elegia la Germania sco ils blers auters pajais il parlament.

En tut pon radund 418 milliuns persunas dar giu lur vusch en ils 28 pajais commembers da l'Uniun europeica. Il nov parlament ha 751 sezs. In pledader da la cumissiun da l'UE ha ditg: «Las elecziuns d'Europa èn las pli grondas elecziuns sur cunfins or, ch'i dat sin il planet ed ina schanza per decider davart l'avegnir.»

RR novitads 06:00